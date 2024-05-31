«Надо вовремя оставить пост»: Александр Збруев жестко высказался о Марке Захарове

Актер Александр Збруев осудил режиссера Марка Захарова за то, что он не оставлял пост в театре «Ленком» и не давал дорогу молодым талантам. По его мнению, это неправильно, хотя он все равно почитает кинематографиста.

По словам Збруева, Марк Анатольевич очень много сделал для театрального мира. Но уже став пенсионером, он не захотел уйти на покой, а продолжил возглавлять культурное учреждение.

«Саша Ширвиндт, когда ему исполнилось достаточно лет, сказал: «Нельзя засиживаться. Время другое пришло. Надо вовремя уходить». Сделал свое дело — надо вовремя оставить пост, дать место другому человеку», - признался актер в передаче «Однажды…» на НТВ.

Александр Збруев отметил, когда, когда смотрел на Марка Захарова на сцене, то не видел в нем выдающегося артиста. Он подчеркнул, что режиссер не произвел на него никого впечатления. Впрочем, актер поделилася, что это лишь его мнение. Например, Александра Абдулова Захаров восхищал. Он даже называл его отцом.

Напомним, что Збруев отдал «Ленкому» более 60-ти лет своей жизни.

Ранее актер Иван Агапов рассказал о работе в Ленкоме после смерти Марка Захарова.