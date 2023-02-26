Прибывшую в Москву Аллу Пугачеву вышвырнули на улицу в унижениях

Алла Пугачева имела сильный авторитет, что открывала двери с ноги, но не в этот раз. Об этом сообщил музыкант Александр Левшин, являющийся гитаристом певицы более 30 лет.

Прошлым летом Примадонна вернулась в Москву, чтобы уменьшить накал страстей из-за молодого мужа. Певица не сомневалась, что может замолвить словечко за Максима Галкина*. Однако с почестями ее не приняли, а работу и статус не вернули.

Пугачеву унизили и буквально вышвырнули на улицу. Галкин* был любимцем публики за его юмор, но, перейдя границы, он потерял уважение, пояснил Левшин.

Максим Галкин (признан иностранным агентом) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Ранее мы писали, что сломленная болезнью Пугачева вышла в свет в Тель-Авиве.