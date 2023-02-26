passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
12:38, 26 февраля 2023
1 мин.

Прибывшую в Москву Аллу Пугачеву вышвырнули на улицу в унижениях

Унизили и вышвырнули на улицу: Алла Пугачева вернулась в Москву для поднятия репутации.

Starface.ru

Фото: Starface.ru

Алла Пугачева имела сильный авторитет, что открывала двери с ноги, но не в этот раз. Об этом сообщил музыкант Александр Левшин, являющийся гитаристом певицы более 30 лет.

Прошлым летом Примадонна вернулась в Москву, чтобы уменьшить накал страстей из-за молодого мужа. Певица не сомневалась, что может замолвить словечко за Максима Галкина*. Однако с почестями ее не приняли, а работу и статус не вернули.

Пугачеву унизили и буквально вышвырнули на улицу. Галкин* был любимцем публики за его юмор, но, перейдя границы, он потерял уважение, пояснил Левшин.

  • Максим Галкин (признан иностранным агентом) признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

Ранее мы писали, что сломленная болезнью Пугачева вышла в свет в Тель-Авиве.

Новости партнеров
О чем говорят