Еле стояла и держалась за Галкина*: сломленная болезнью Пугачева вышла в свет в Тель-Авиве

73-летняя Алла Пугачева еще с осени прошлого года перебралась в Израиль. С тех пор появилось много тревожных новостей по поводу ее психологического и физического здоровья. На недавнем видео, появившемся в Сети, Примадонна предстала измученной и с охрипшим голосом. А Сергей Соседов только подтвердил опасения фанатов, заявив, что певицу мучают болезни.

Накануне в Тель-Авиве прошел концерт Лаймы Вайкуле. Ради такого события в свет вышла и Пугачева, хоть предпочитала и не появляться на публике в последнее время. Зрители в зале отметили, что Алла Борисовна сидела в первых рядах вместе с Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ) и бодро двигала ногой в такт музыке. При этом встала певица только один раз, чтобы вручить цветы подруге. Она еле поднялась с места, и за руку ее бережно придерживал муж.

Присутствующие на мероприятии также поделились позже в Сети, что Пугачева была неузнаваема. Если не знать, что это именно она, то и не подумать, что она легендарная артистка российской эстрады. Как и отмечал Соседов, у нее образовался на спине горб, и она теперь с трудом передвигается.

Ранее 70-летний певец Аркадий Укупник рассказал, что Алла Пугачева придумала его образ.

*(Признан иноагентом на территории РФ)