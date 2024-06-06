«Прибыльное дело»: Григорий Лепс раскрыл, каким бизнесом займется после провала фирменных очков

Певец Григорий Лепс сообщил, что думает над открытием частного кладбища. Эту идею он высказал на ПМЭФ-2024.

Уже много лет исполнитель хита «Рюмка водки» является не только артистом, но и бизнесменом. Но, как и у любого предпринимателя, у него случаются взлеты и падения. Так, одни его проекты становятся успешными, а другие прогорают, как, например, производство фирменных очков. Григорий признался, что ему пришлось отказаться от этого дела, и теперь он думает над более прибыльным.

«Теперь бы хотел заняться другим. <...> Ну, например, открыть частное кладбище! А что, прибыльное дело», - цитирует слова артиста NEWS.ru.

Напомним, что в планах у Григория Лепса также открытие сети караоке-баров. На данный момент заведение есть только в Новосибирске, но до конца 2024 года певец собирается расшириться и выйти «на рынок» в Санкт-Петербурге, Москве и Красноярске.

Ранее Григорий Лепс высказался о ролях Анастасии Заворотнюк на церемонии прощания с актрисой.