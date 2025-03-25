Прибыль фирмы Влада Топалова за год выросла до 216 млн рублей

Фирма певца Влада Топалова за год увеличила прибыль на 72% - показатели достигли 216 млн рублей.

На это обратил внимание Telegram-канал «Светский хроник».

В пандемию Топалов познакомился с криптовалютой, пишет источник. Была создана фирма «МСМ» - певец является соучредителем с половиной доли. Компания оказывает финансовые услуги.

Судя по публикуемой источником отчетности за 2024 год, компания получила выручку в размере 288 млн рублей. За год она выросла на 22%.

«Впрочем, Регине Тодоренко по-прежнему внушают, что она замужем за неудачником и наркоманом», - добавляет источник.

Ранее сообщалось, что Топалов травмировал оператора на прощании с Бедросом Киркоровым. Работник прессы преградил звезде путь, но артист одним движением усадил мужчину на землю, тот скорчился от боли.