«Люся, куда ты собралась лететь?»: Никита Михалков назвал Максакову наглой и дерзкой актрисой

Режиссер Никита Михалков в ходе торжественной церемонии награждения лауреатов специальной премии «Золотая маска» назвал актрису Людмилу Максакову наглой и дерзкой.

Она вышла на сцену в маске на лице, чтобы вручить награду Михалкову, и в своей речи отметила, что «дерзко мечтает» сняться в его новом фильме, а потом получить за роль «Золотого орла».

«И после этого я смогу улететь в заоблачные дали», - цитирует Kp.ru слова Максаковой.

Михалков решил отшутиться в ответ. Он похвалил актрису, с которой знаком много лет, за дерзость, а также назвал ее талантливой, умной и наглой.

«Люся, куда ты собралась лететь?» – засмеялся Михалков.

Кроме того, режиссер выразил уверенность, что достоин премии меньше других, но не будет от нее отказываться.

«Будет слишком кокетливо с моей стороны отказываться от этой премии, потому что есть вещи знаковые, которые определяют вектор, который начинает вызревать в нашей стране: что такое служение театру, стране, нашему будущему», - разоткровенничался Михалков со сцены.

Режиссер также напомнил, что ровно 30 лет назад 27 марта получил премию «Оскар», поэтому вручение «Золотой маски» стало для него знаковым совпадением.

Ранее Никита Михалков прокомментировал сообщения о своей госпитализации и ухудшении самочувствия. Режиссер опроверг слухи и анонсировал новый выпуск «Бесогона».