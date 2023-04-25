Прибыль 40 млн: как эмигрировавшему Александру Ревве удалось приумножить свой доход в РФ

В последнее время внимание публики приковано к Александру Ревве. Дело в том, что мужчина со скандалом покинул территорию РФ и вместе с семьей перебрался в Испанию. Поговаривают, из-за политических разногласий артист даже оборвал все связи с родителями. Теперь Александр пытается построить новую жизнь, в которой нет места России, однако, как сообщает «Teleprogramma.pro», есть один фактор, который удерживает Ревву в нашей стране.

Оказывается, мужчина приезжает в РФ на заработки. Не так давно состоялась музыкальная премия. Мероприятие посетил и Александр и исполнил там три своих хита. Поговаривали, что сейчас происходит массовая отмена концертов Реввы и из-за этого он испытывает затруднительное положение. Однако подобные сообщения — лишь домыслы публики.

На самом деле, мужчина, несмотря на свой отъезд, сумел не только сохранить, но и приумножить капитал. По данным kp.ru, фирма, которая занимается выпуском хитов Реввы в РФ, за 2022 год получила прибыль в размере 40 миллионов рублей. К слову, это почти в 3 раза больше, чем в предыдущие годы.

Ранее мы писали о том, что эмигрировавший Александр предъявил свадебное фото с молодой блондинкой. Подробности смотрите в этой статье.