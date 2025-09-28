Приблизился к рекорду Блиновской: блогер Дмитрий Портнягин задолжал налоговой 800 млн рублей

Блогер и бизнесмен Дмитрий Портнягин задолжал налоговой почти 800 миллионов рублей. Он приблизился к налоговому рекорду Елены Блиновской.

Как пишет Telegram-канал Baza, задолженность появилась всего несколько дней назад. При этом Портнягин пытался решить все налоговые претензии, возникшие к нему и его жене.

В 2024 году блогера задержали в зоне СВО по делу об уклонении от уплаты налогов, а также о легализации денежных средств. Его отправили в СИЗО, однако вскоре заменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Портнягин тогда частично признал вину и выплатил ФНС задолженность в размере 124 млн рублей и еще 64 млн рублей штрафов.

Ранее жена блогера Евгения Портнягина признала вину в отмывании 63 миллионов рублей. Она попросила суд простить ей отмытые 30 млн рублей, так как эти деньги нужны были ей на лечение ребенка, транспортные расходы и проживание.