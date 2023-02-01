«Прибился к Ольге»: раскрыта тайна богатого мужа Серябкиной

Певица Ольга Серябкина счастлива в браке с бизнесменом Георгием Начкебия. Недавно СМИ писали о том, что возлюбленный артистки подарил ей дом за 300 миллионов рублей. Многие были в шоке, что у знаменитости такой богатый и щедрый муж. Но журналистка Алена Жигалова выдала семейную тайну.

Журналистка высказалась в эфире своего шоу «Алена, блин! говорит» на Youtube-канале. Она очень удивилась, что новость о подарке разлетелась во всех СМИ. Алена даже подумала, что текст специально рассылали сотрудники команды Серябкиной. Женщина намекнула, что не верит в богатство мужа артистки.

«Все накинулись на Ольгу и давай ржать над ней. А я, наоборот бы, только поздравила Серябкину и ее мужа с такой головокружительной карьерой. Еще три года назад вот этот самый муж Ольги Серябкиной Георгий работал помощником и каким-то менеджером в офисе Максима Фадеева. А потом, прибившись к Ольге, начал зарабатывать такие деньги. И купил ей дом за 300 миллионов рублей», — заявила Жигалова.

Сама исполнительница не комментирует слухи о своей личной жизни. Георгий тоже не высказывается в соцсетях.

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