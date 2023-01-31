Никаких простых парней, только шейхи: Жигалова раскрыла, зачем Ивлеева улетела в Дубай

Несколько дней назад блогер Настя Ивлеева улетела в Дубай, не рассказав подписчикам о цели своего визита в ОАЭ. Поклонники уже выдвинули несколько предположений, и теперь о своих догадках решила рассказать и журналистка Алена Жигалова. В YouTube-шоу «Алена, блин! говорит» она заявила, что телеведущая уехала из страны вовсе не в отпуск, а на съемки.

Жигалова считает, что Настя вполне может сниматься во втором сезоне реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», которое имело успех среди зрителей, но не принесло главной героине любви. И если раньше там принимали участие в основном обычные парни, то теперь, по мнению Алены, создатели проекта подобрали богатых шейхов.

«Если ты что-то решишься там сделать за денежку, я об этом узнаю первая», - предупредила журналистка Ивлееву в своем шоу.

Отметим, что сама Настя недавно заявила подписчикам, что полетала в Дубай действительно не на отдых. Телеведущая захотела изучить рынок недвижимости за границей, чтобы инвестировать деньги. Но Жигалова в эту версию не верит и утверждает, что на самом деле причина отъезда у Ивлеевой совсем другая.

Ранее Настя Ивлеева удивила поклонников откровенной фотоссесией вместе с блогером Диной Саевой.