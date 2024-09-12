«Угадывается пластическая операция»: как изменилось лицо 38-летней Елизаветы Боярской

38-летняя Елизавета Боярская по праву считается одной из самых красивых актрис российского кино. Она неоднократно подчеркивала, что ее красивое и гармоничное лицо — подарок природы, однако фотографии разных лет свидетельствуют об обратном. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-косметолога, бьюти-эксперта, основателя личного бренда Анны Красоты, как именно изменилась внешность знаменитости.

Как отметила специалист, на ранних фотографиях Елизаветы видно, что ее лицо не отличалось аристократичными формами. У артистки был довольно крупный нос, от которого всегда стараются избавиться несчастливые обладательницы, верхняя губа была несколько уже и меньше нижней, а лицо имело округлые, плавные очертания.

Именно потому многие интернет-пользователи, а также эксперты бьюти-индустрии настаивают на нескольких пластических операциях. Якобы Боярская провела две или три ринопластики, так как после первого раза результат ее не устроил. Также указывают на булхорн — хирургическую манипуляцию, в результате которой увеличиваются объемы губ и меняется их форма. Не исключают эксперты, что артистка могла удалить комки Биша и сделать пластику подбородка.

Однако, Анна Красота уверяет, что большую часть изменений можно легко провести в кабинете косметолога. Она предположила, что Боярская провела бьютификацию лица под названием Full Face («лицо под ключ»).