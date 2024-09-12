«Угадывается пластическая операция»: как изменилось лицо 38-летней Елизаветы Боярской
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38-летняя Елизавета Боярская по праву считается одной из самых красивых актрис российского кино. Она неоднократно подчеркивала, что ее красивое и гармоничное лицо — подарок природы, однако фотографии разных лет свидетельствуют об обратном. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-косметолога, бьюти-эксперта, основателя личного бренда Анны Красоты, как именно изменилась внешность знаменитости.
Как отметила специалист, на ранних фотографиях Елизаветы видно, что ее лицо не отличалось аристократичными формами. У артистки был довольно крупный нос, от которого всегда стараются избавиться несчастливые обладательницы, верхняя губа была несколько уже и меньше нижней, а лицо имело округлые, плавные очертания.
Именно потому многие интернет-пользователи, а также эксперты бьюти-индустрии настаивают на нескольких пластических операциях. Якобы Боярская провела две или три ринопластики, так как после первого раза результат ее не устроил. Также указывают на булхорн — хирургическую манипуляцию, в результате которой увеличиваются объемы губ и меняется их форма. Не исключают эксперты, что артистка могла удалить комки Биша и сделать пластику подбородка.
Однако, Анна Красота уверяет, что большую часть изменений можно легко провести в кабинете косметолога. Она предположила, что Боярская провела бьютификацию лица под названием Full Face («лицо под ключ»).
«Во-первых, была задействована ботулинотерапия. Нейротоксинами обработали верхнюю, среднюю и нижнюю трети лица. Эти препараты уплотняют мышечный каркас, но при этом снимают его гипертонус. Морщины разглаживаются, а внешность приобретает молодость и свежесть. Во-вторых, не обошлось без контурной пластики с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты. С их помощью можно увеличить губы, придав им нужную форму и добавив объема, проработать скулы, убрать провисания кожи и ее провалы (например, под глазами). Скорее всего, актриса с помощью контурной пластики делала себе профиль Джоли, то есть подправляла подбородок и углы нижней челюсти. Стоит отметить, что эта зона каких-то особых изменений не претерпела, что как раз и говорит об использовании филлеров»
Анна Красота
Врач-косметолог, бьюти-эксперт, психолог. Основатель личного бренда
В-третьих, эксперт отметила, что со временем у Боярской улучшился цвет лица и качество кожи. Для таких результатов, по ее словам, использовалась гиалуроновая кислота и коллаген, которые подтянули овал лица и увлажнили проблемные участки. Но работа проводилась полным курсом, так как одна процедура нужного эффекта не даст. Зато после регулярных посещений косметолога Елизавета получила сияющую кожу, отсутствие темных кругов под глазами и, в целом, здоровую внешность.
Косметолог также отметила возможность использования нитей или армирования, для подтяжки овала лица. Однако, если такое вмешательство и имело место, то все проведено очень аккуратно и без гиперкоррекции.
«Вообще, внешность Елизаветы соответствует современным трендам в косметологии. Актриса всегда выглядит естественной, свежей и отдохнувшей. В ее лице нет вычурности, она не поддалась влиянию беспросветно устаревшей моде на „утиные губки“. Боярская придерживается меры во всем и обладает поистине хорошим вкусом, потому выглядит сейчас настоящей аристократкой среди прочих звезд»
Анна Красота
Врач-косметолог, бьюти-эксперт, психолог. Основатель личного бренда
Разумеется, все вышеперечисленное поддерживается домашним уходом с помощью профессиональных средств, а также эстетической косметологией (маски, пилинги, аппаратные процедуры), которые Боярская совершенно не отрицает. Не раз в своих интервью она заявляла, что не против в возрасте далеко за 50+ выглядеть на все 20 лет. Главное, найти свой способ поддержания молодости и красоты.
«А вот что касается носа, то в данном случае любой косметолог не станет отрицать заслуг пластических хирургов, которые придали ему изящную форму. Конечно, и косметологи владеют искусством сужения или заполнения спинки носа, они могут даже с помощью определенных средств поднять его кончик. Однако эти результаты долго не продержаться, а потому придется повторять их много раз. Да и ни один специалист не сумеет удалить лишние объемы, которые четко видны на фотографиях актрисы до перемен. Здесь, действительно, угадывается пластическая операция (и, возможно, не одна)»
Анна Красота
Врач-косметолог, бьюти-эксперт, психолог. Основатель личного бренда
Правда, сама Боярская до сих пор не подтвердила, что ложилась «под нож» ради красивого носа. Впрочем, она этого и не отрицает, а просто ловко уходит от подобных тем в интервью, предлагая следить больше за ее творчеством, чем за пластическими операциями.