Прибавка к пенсии: сколько может заработать Пугачева на новом ютуб-канале

Певица Алла Пугачева стала активно развивать ютуб-канал накануне своего юбилея. За сутки там опубликовано 17 видео, а подписалось на него почти 50 тысяч человек. Эксперты считают, что он может стать новым источником дохода для Примадонны.

Финансовый блогер и автор собственного ютуб-канала Руслан Захаркин заявил в разговоре с Абзацем, что Пугачева сможет развивать свой канал и даже стать популярным интервьюером, пригласив на беседу звезд, уехавших из России.

При этом Примадонна может монетизировать блог, рекламируя различные товары, мероприятия и многое другое. Как пояснила эксперт по личному бренду, приглашённый преподаватель РЭУ имени Г. В. Плеханова Оксана Апкарян, заработок на «Ютубе» зависит от популярности автора канала. При этом можно получить миллионы долларов за периоды больших интеграций, заключенных на год.

«Сейчас средняя стоимость рекламной интеграции в популярных каналах — 300−500 тыс. рублей в каналах, где просмотры по 200−300 тыс. человек. Интеграция героев в подкаст или интервью стоит 150−250 тыс. рублей в зависимости от популярности канала», — пояснила она.

В русскоязычном сегменте средняя стоимость — $ 1 за 1000 просмотров, а владельцы раскрученных каналов могут рассчитывать и на $ 5. Таким образом, прибавка Пугачевой к пенсии в случае выпуска регулярного и популярного контента составит несколько тысяч долларов США.

Ранее композитор Илья Резник назвал певицу Аллу Пугачеву сестрой. Он выразил надежду, что она покается и вернется в Россию.