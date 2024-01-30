Прибавилась еще неделя: Анастасия Костенка узнала дату родов и расстроилась

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко узнала дату родов. К предполагаемому сроку добавилась еще неделя, что расстроило многодетную маму.

Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

«Сейчас была у своего врача-акушера и немного упала духом», - сообщила модель и рассказала, что к предполагаемой дате родов прибавилась еще неделя.

Это означает, что сейчас срок у Костенко составляет не 37, а 36 недель. Она предполагала, что родит в ближайшие три дня. Муж считал, что ребенок не появится на свет раньше 11 февраля.

«Дали валерьянку и отправили гулять», - призналась блогер.

Позже Костенко написала, что «поплакать успела». Также она призналась, что Тарасов со 2 по 9 февраля улетит на медиа-турнир. Супруг при этом боится пропустить роды.

Ранее Костенко объяснила смысл операции по увеличению груди, которую сделала перед беременностью. Она заявляла, что в какой-то момент формы «испарились».