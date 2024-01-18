«Грудь просто испарилась»: Костенко оправдалась за операцию перед четвертой беременностью

Модель Анастасия Костенко объяснила смысл пластической операции на грудь перед четвертой беременностью. Жена футболиста Дмитрия Тарасова призналась в соцсетях, что в какой-то момент ее формы просто «испарились».

Звезда, в ожидании четвертого ребенка, вновь ответила на вопросы подписчиков в своем блоге, касающиеся ее операции по увеличению груди. Блогер подчеркнула, что это индивидуальное решение каждой женщины и дала подробное пояснение:

Костенко поделилась, что после трех родов ее форма груди не удовлетворяла ее. Поэтому она приняла решение о хирургическом вмешательстве, проведенном без подтяжки.

«Моя грудь просто испарилась. Вернулась в свои 14-15 лет. Поэтому у меня была легкая и классическая операция», – призналась девушка.

Блогер также подчеркнула, что подобные изменения с грудью могут произойти даже у женщин, которые не рожали. Вопрос о том, как она восстанавливает фигуру после родов, также нашел отклик. Костенко отметила, что у всех есть складки, и предложила методы улучшения внешности с помощью массажей, ухода за собой, правильного питания и физической активности.

Она подчеркнула, что важно уделить внимание заботе о себе и о своем теле, чтобы достичь результатов. Модель также добавила, что ее фигура становилась лучше к 9-12 месяцам после родов благодаря упорному труду и заботе о себе, включая переход к здоровому питанию.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Тарасов поссорился с беременной женой Анастасией Костенко. Супруги стали спорить из-за имени, которое дадут ребенку.