При его виде все каменели: солистка Большого театра рассказала, кого боялись балерины

Первая солистка Большого театра Анастасия Меськова призналась, что при виде Юрия Григоровича все балерины каменели. Об этом сообщает NEWS.ru.

По словам Анастасии, Юрий Григорович был настолько строгим преподавателем, что от одного его вида все остальные артистки держали спину ровно.

При этом мужчина был требовательным не только по отношению к воспитанницам, но и к себе самому. Так, Григорович мог сидеть на репетициях до ночи и выставлять свет на собственных спектаклях.

Анастасия Меськова добавила, что Юрий Николаевич, как и все гениальные личности, обладал тяжелым характером.

«Послушайте, я не знаю ни одного гения с легким характером. Мне кажется, такие люди себе не принадлежат. Они постоянно в потоке. У них, к сожалению, не всегда есть возможность на эмпатию или что-то еще», — пояснила она.

Напомним, советский и российский балетмейстер Юрий Григорович ушел из жизни 19 мая. Причиной смерти стали осложнения после двустороннего воспаления легких.

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