«И в этот момент меня сбивают»: звезда сериала «Татьянин день» Анна Снаткина едва не погибла на съемках

Актриса Анна Снаткина призналась, что едва не погибла во время съемок сериала «Татьянин день». В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала артистка рассказала, как ее со сломанной ногой сбили на дороге.

Волна славы, обрушившаяся на Анну Снаткину после выхода сериала «Татьянин день», сопровождалась для нее неприятными событиями. Перед окончанием съемок картины актриса получила травму, а однажды ее сбили преследовавшие ее папарацци, когда она переходила дорогу.

«Я сломала ногу и весь последний месяц работала со сломанной ногой — в кадре стояла на одной ноге, костыли забирали, потом возвращали. Когда пришло время снимать гипс, меня в больницу повез папа. По дороге он заметил, что нас кто-то преследует. <…> От выхода из больницы до того места, где стояла наша машина, — там такой промежуток дороги. Я начала переходить. <…> И они в этот момент меня просто сбивают на машине», — поделилась Анна Снаткина.

По словам артистки, все обошлось — отец «успел вытащить ее из-под колес». Однако Анна Снаткина решила не оставлять назойливых журналистов без наказания и обратиться в суд.

«Я подала в суд. И выиграла. Тот человек лишился права заниматься журналистской деятельностью и остался без прав», — заявила актриса.

Ранее Анна Снаткина откровенно рассказала о горе, коснувшемся ее семьи: «У Вити ушла мама».