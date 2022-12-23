«Презирают, и ты знаешь это»: от Ксении Бородиной отвернулись звездные коллеги
Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Рустам Солнцев всегда славился своими скандальными высказываниями. Мужчина хлестко и без стеснения «проходится» по звездным коллегам. На этот раз блогер не обошел стороной персону Ксении Бородиной.
Девушка ведет активную коммуникацию с подписчиками в социальной сети. Фолловеры нередко просят у телеведущей советы в любовных делах и профессиональной сфере. Тем не менее Рустам считает, что публика следит за Бородиной не из-за большой любви, а из-за корыстных целей.
«Она интерес народа к шмоту считывает за любовь к себе. Родная, ошибаешься, в основном презирают, и ты это знаешь, и это досадно», — высказался Солнцев.
К слову, не все фолловеры согласны с Рустамом. Многие из них поспешили встать на защиту знаменитости и призвали Ксению не обращать внимание на скандальные выпады мужчины.
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