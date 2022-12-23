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16:48, 23 декабря 2022
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«Презирают, и ты знаешь это»: от Ксении Бородиной отвернулись звездные коллеги

«Презирают, и ты знаешь это»: от Ксении Бородиной отвернулись звездные коллеги

Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Рустам Солнцев всегда славился своими скандальными высказываниями. Мужчина хлестко и без стеснения «проходится» по звездным коллегам. На этот раз блогер не обошел стороной персону Ксении Бородиной.

Девушка ведет активную коммуникацию с подписчиками в социальной сети. Фолловеры нередко просят у телеведущей советы в любовных делах и профессиональной сфере. Тем не менее Рустам считает, что публика следит за Бородиной не из-за большой любви, а из-за корыстных целей.

«Она интерес народа к шмоту считывает за любовь к себе. Родная, ошибаешься, в основном презирают, и ты это знаешь, и это досадно», — высказался Солнцев.

К слову, не все фолловеры согласны с Рустамом. Многие из них поспешили встать на защиту знаменитости и призвали Ксению не обращать внимание на скандальные выпады мужчины.

Ранее Евгения Медведева рассказала о том, кто помог ей пережить предательство Милохина. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:7 дней
Теги:
#Ксения Бородина
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#звездные скандалы
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