«Презирает»: Вера Брежнева оборвала все связи с вернувшейся на российскую сцену Ани Лорак

Певица Вера Брежнева разорвала все связи с коллегой Ани Лорак, которая не так давно вернулась на российскую сцену. По данным СМИ, экс-солистка группы «ВИА Гра» заблокировала бывшую подругу в социальных сетях.

Еще несколько месяцев назад никто не знал, вернется ли Лорак в шоу-бизнес, так как она предпочитала оставаться в стороне от звездных скандалов и не делала никаких заявлений. Однако потом она неожиданно вновь начала выступать и даже сниматься в телевизионных шоу. Правда, такой поворот событий пришелся не по душе ее коллеге Брежневой, которая предпочла уехать из России и начать строить карьеру заново за границей.

По словам телеведущего Павла Мавриди, Вера прекратила общаться с Ани. Более того, он отметил, что артистки в принципе всегда недолюбливали друг друга. Якобы Брежнева завидовала вокальным данным Лорак.

«Насколько мне известно, она заблокировала Ани Лорак, даже больше скажу, она презирает Ани Лорак, больше не общается, тем более после скандала с Валерием Меладзе», - цитирует слова Мавриди Popcake.tv.

Отметим, что после отъезда из России Вера Брежнева начала жизнь с чистого листа. Это касается не только карьеры, но и личной жизни. Она развелась с мужем-композитором Константином Меладзе и призналась, что расставание далось ей крайне тяжело.

Ранее стало известно, как живет за границей Вера Брежнева.