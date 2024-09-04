«Президентом охрипших монстров я еще не была»: Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью

Певица Лолита Милявская после завершения музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи отправилась в отпуск в Болгарию, где проживают ее мать и 25-летняя дочь Ева. Артистка поделилась в своем блоге видео, на котором запечатлено, как она проводит время рядом с единственной наследницей.

«Мы первый раз пришли с Евочкой на пляж. Я море давно не видела. Вот такой у нас сраненький пляжик, но главное, что ребенок рядом», — отметила 60-летняя Лолита.

Певица для отдыха на пляже выбрала бежевый купальник и солнечные очки в сине-красной оправе. Также Лолита показала дочь в модной бирюзовой бейсболке, круглых солнечных очках и розовом раздельном купальнике.

Ева на камеру прочла отрывок из монолога, который развеселил Милявскую.

«Я была кем угодно: мамулей, братаном, но президентом охрипших монстров я еще не была», - пошутила певица.

Напомним, в 2022 году стало известно, что у дочери Лолиты синдром Аспергера. При этом нарушении психического развития проявляются определенные трудности в социальном взаимодействии. Однако это не помешало Еве получить высшее образование.

Ранее Лолита Милявская рассказала, что после долгого перелета в Болгарию сразу же принялась наводить порядок в своем загородном доме. Она показала приусадебный участок, а также проживающего на нем пса по кличке Боцман.