Президентам на саммите в Санкт-Петербурге скромно предложили три каши

Лидерам 9 государств на саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге предложили простое, но изысканное меню на завтрак. Можно заметить, что в нем много молочных блюд.

В меню указаны три вида каш: «пять злаков», гречневая и рисовая с изюмом. В перечне был свежий творог с ягодами и сырники со сметаной.

Из других вариантов были драник с крабом и яйцом пашот, щербет из глинтвейна с вяленой вишней и пирожное «Три шоколада».

Отметим, что на саммит, который проходил 26 и 27 декабря, прибыли президенты России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отправился на саммит в потрепанных туфлях.