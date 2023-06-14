«Прежняя «я» может не вернуться»: пропавшая певица Zivert рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Певица Zivert несколько лет назад ворвалась на отечественную эстраду и вмиг стала популярной. Практически каждая ее песня сразу же становилась хитом. Однако полгода назад артистка будто испарилась. Она совсем перестала появляться на публике, светских мероприятиях, а также больше не выпускала новой музыки. Но, как выяснилось, для этого была веская причина.

По признанию самой исполнительницы, последние шесть месяцев она боролась с серьезными проблемами со здоровьем. Она проходила лечение и перезагрузку ментального и физического состояния. Вокалистка рассказала изданию StarHit, что первое время вообще не могла выступать, а потом, когда появились хоть какие-то силы, она возобновила концертную деятельность, но не выкладывалась перед слушателями на все 100 процентов.

Из-за плохого состояния певица предпочла закрыться от людей и погрузиться в себя. Она не хотела ни с кем контактировать. Все, чего она желала, - это быть одной дома.

«Переживала, что прежняя «я» может уже не вернуться. И очень переживала, что люди меня попросту забудут. Было ощущение, что жизнь проносится мимо меня… А я отчаянно пыталась бороться с этим состоянием, но в какой-то момент поняла, что единственный вариант — сдаться», - призналась Zivert.

На данный момент артистка чувствует себя намного лучше. 11 июня она впервые за долгое время вышла на сцену и поняла, что публика ее принимает, как и раньше. По словам вокалистки, это придало ей сил продолжать работать и никогда не сдаваться.

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