Диагноз не подтвердился: Стас Пьеха встает с постели и готовится к выписке из больницы
Инфаркт не подтвердился: певец Стас Пьеха сообщил, что начала вставать с постели.
Фото: Starface.ru
42-летнего певца Стаса Пьеху могут выписать на этой неделе. Диагноз «инфаркт» не подтвердился.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пьеха заявил, что уже встает с постели, его самочувствие улучшилось. «В целом всё не криминально, нормально — лежу, иногда стою», - рассказал он.
Говоря о сроках выписки, исполнитель сообщил: «Я надеюсь, что пробуду здесь до субботы».
Из-за нахождения в Боткинской больнице Пьеха пропустил выступление 12 июня. Его песню исполнили другие.
Напомним, артиста госпитализировали в кардиореанимацию в Москве в ночь на 11 июня. У Пьехи были боли в сердце. Певца обследуют, чтобы поставить окончательный диагноз.
Ранее бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова назвала истинную причину госпитализации артиста. По ее словам, проблем с сердцем у певца никогда не было. На здоровье музыканта повлияли две другие вещи. Какие именно, читайте в этом материале.