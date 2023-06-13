Диагноз не подтвердился: Стас Пьеха встает с постели и готовится к выписке из больницы

42-летнего певца Стаса Пьеху могут выписать на этой неделе. Диагноз «инфаркт» не подтвердился.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Пьеха заявил, что уже встает с постели, его самочувствие улучшилось. «В целом всё не криминально, нормально — лежу, иногда стою», - рассказал он.

Говоря о сроках выписки, исполнитель сообщил: «Я надеюсь, что пробуду здесь до субботы».

Из-за нахождения в Боткинской больнице Пьеха пропустил выступление 12 июня. Его песню исполнили другие.

Напомним, артиста госпитализировали в кардиореанимацию в Москве в ночь на 11 июня. У Пьехи были боли в сердце. Певца обследуют, чтобы поставить окончательный диагноз.

Ранее бывшая жена Пьехи Наталья Горчакова назвала истинную причину госпитализации артиста. По ее словам, проблем с сердцем у певца никогда не было. На здоровье музыканта повлияли две другие вещи. Какие именно, читайте в этом материале.