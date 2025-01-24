«Прежняя прическа надоела»: Юлианна Караулова в новом имидже появилась на концерте

Певица Юлианна Караулова рассказала об изменениях во внешности. Звезда призналась, что сменила прическу, избавившись от длинных волос.

Исполнительница появилась на конкурсе в Кремле и удивила сменой имиджа. Она была в серебристом платье и с каре.

«Честно говоря, мне моя прежняя прическа надоела. Наверное, так бывает у каждой девушки, женщины. Никаких негативных эмоций у меня действительно не было. Прошлый год сложился для меня классно», – поделилась звезда.

Певица призналась, что у нее вьющиеся волосы. Поэтому ей приходится тратить много времени на укладку.

«Без укладки я сейчас такой Лев Артемон. На самом деле я уже стриглась так года два назад. А до этого четыре года тоже делала себе каре. Так что есть цикличность в моем поведении, когда я прихожу к парикмахеру. Примерно раз в 2-3 года я отрезаю волосы, потом отращиваю-отращиваю», – цитирует артистку mk.ru.

В беседе с журналистами Юлианна также рассказала о том, как попала на проект «Фабрика звезд». Оказалось, что девушка решилась на это благодаря своим родителям.

«Я честно скажу, что шла на кастинг «Фабрики звезд», потому что меня уговорили родители. И я вообще не надеялась пройти этот кастинг. Но как-то так случилось, что я его прошла. И я до последнего не верила, что это правда, что это происходит со мной», – цитирует звезду «Жизнь».

В том сезоне главный приз забрала Виктория Дайнеко. Караулова рассказала, что расстроилась, но ее очень поддержал Максим Фадеев.

«Он много хорошего мне сказал. Он сказал: «Все еще будет, не переживай. Ты классная!» — добавила она.

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