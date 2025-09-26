«Прежде всего, я бы запретил „Войну и Мир“»: Олег Басилашвили предложил депутатам обратить внимание на Толстого

Олег Басилашвили дал интервью Kp.ru, в котором предложил депутатам начать запрещать какие-либо произведения в России с писателя Льва Толстого. По словам актера, у русского классика встречается масса того, против чего сейчас борются народные избранники.

Басилашвили в беседе с журналистами отреагировал на предложение членов Госдумы запретить творчество Алексея Балабанова. Актер, отвечая на вопрос, ошарашил работников СМИ и посоветовал парламентариям начать с «Войны и мира».

«Прежде всего, я запретил бы роман Льва Николаевича Толстого „Война и Мир“. Там мат встречается, там говорится о женских и мужских изменах. Получается, с точки зрения депутатов его тоже надо запретить», — заявил Басилашвили.

На этом, как считает народный артист СССР, депутатам останавливаться нельзя. Но чтобы избежать траты времени на отдельные книги или фильмы, Олег Валерианович рекомендовал инициаторам подобных предложений запретить вообще все.

«И вообще проще было бы все запретить, все! И тогда было бы тихо и спокойно. Не размениваться на мелочь, я думаю так», — с сарказмом отметил актер.

