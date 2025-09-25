«Ей довольно трудно»: Олег Басилашвили опроверг свой уход из БДТ и подтвердил уход Фрейндлих

Актер Олег Басилашвили опроверг информацию об уходе со сцены Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Он рассказал, что планирует и дальше радовать зрителя, а также прокомментировал ситуацию с Алисой Фрейндлих, которая на самом деле отказалась от ролей.

По информации Telegram-канала 78 | НОВОСТИ, Басилашвили подтвердил отмену спектакля «Лето одного года», где он играет с Фрейндлих. Однако это, по словам актера, никак не скажется на его дальнейших выступлениях в БДТ. Олег Валерианович задействован и в других постановках.

А вот в случае с Алисой Бруновной речь идет о приостановке сценической деятельности. Она отказалась от участия в других спектаклях.

«В сентябре должен был состояться спектакль с Алисой Бруновной Фрейндлих и со мной. Но она категорически отказалась дальше работать. Видимо, ей это тяжело... К сожалению, Алиса Бруновна не сможет дальше работать на сцене по ряду причин, в том числе медицинского характера. Ей довольно трудно», — передает слова актера Kp.ru.

Ранее Басилашвили допускал, что уйдет из театра после закрытия спектакля с Фрейндлих. По словам актера, «артистический век очень короткий».