17:27, 28 декабря 2022
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«Презервативы нужно натягивать»: Лена Ленина рассказала о смерти подруги из-за ВИЧ-инфицированного мужа
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Писательница и бизнесвумен Лена Ленина сообщила о смерти подруги, которую заразил ВИЧ собственный муж. Она уточнила, что мужчина был «любителем командировок».
Ленина не назвала имя подруги. Она лишь призвала не доверять мужчинам.
«Презервативы теперь нужно натягивать даже мужьям», - написала предпринимательница.
На комментарии подписчиков, что ВИЧ сейчас лечится, Ленина не ответила. Также она не рассказала, обращалась ли девушка к врачам.
Ранее сообщалось, что российская база о ВИЧ-инфицированных пополнилась на 40 тысяч человек.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Автор:Лилия КараеваТеги:
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