Превышает скорость и забывает про ремень: на четырех машинах жены Реввы висит 78 тысяч рублей штрафов

У жены шоумена Александра Реввы накопились штрафы на сумму 78 тысяч рублей. Нарушала правила дорожного движения Анжелика на четырех машинах. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, супруга артиста чаще всего превышала скоростью, не пристегивала ремень и выезжала на обочину. Ездит по дорогах Москвы и Подмосковья она на Range Rover 2017 года выпуска. За девять месяцев на внедорожнике накопилось 35 тысяч рублей штрафов. Из них 6500 рублей она не оплатила до сих пор.

Также за этот год Анжелика накопила штрафы и на Bentley Continental, который семья как-то пыталась продать. Там женщина «наездила» на 17,3 тысячи рублей. Кроме того, у Реввы есть автомобили Rolls-Royce Wraith 2020 года выпуска и Mercedes-Benz V250d. Последний дважды попадал в аварии .

Напомним, что Александр Ревва только в 2024 году начал постепенно возвращаться на сцену и на ТВ. Сейчас он активно посещает светские мероприятия, однако после начала СВО ходили слухи, что он может завершить карьеру в России.

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