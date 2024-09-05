«Нельзя заставлять быть тем, кем придумали родители»: Александр Ревва о воспитании детей

Шоумен Александр Ревва рассказал о воспитании детей и призвал не заставлять их быть теми, кем придумали родители. Своим мнением артист поделился на презентации «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Когда ты пробиваешься, долго идешь, падаешь, поднимаешься, не хочешь, чтобы ребенок такое испытывал. В то же время, если у него есть силы, огромное желание этим заниматься, ты не должен этому препятствовать. Ты должен просто поддерживать, направлять. Ребенка самое главное ни в коем случае нельзя заставлять быть тем, кем почему-то придумали родители. Вот я стоматолог, мой дед стоматолог, ты тоже будешь стоматологом. А ребенок, может быть, прекрасный художник или артист. Нужно просто почувствовать, где он находится в счастье. Если он художник, просто помогайте, покупайте листочки, краски», - поделился мнением шоумен.