«Превратился в брюзжащего старика, ноющего под гитарку»: Андрей Макаревич* сел на шею жене-израильтянке

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) превратился в старика и стал выпускать вино. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

«Макаревич* превратился в старого и брюзжащего старика, ноющего под гитарку… Сейчас артист влачит пенсионерское существование: выпускает малоизвестное вино на маленькой винодельне, исполняет гнусавые песни на презентациях своего продукта и в перерывах позволяет себе русофобские высказывания», - сообщил Полупанов изданию «Абзац».

По его словам, западная публика избалована интересными концертами, а группа «Машина времени» утратила популярность. У коллектива нет новых хитов. К тому же, проехав однажды по Европе, второй раз группа не сможет этого сделать.

Полупанов заметил: основные зрители исполнителя остались в России, где до определенного времени у артиста «прекрасно шли дела». Сейчас к нему привязался «токсичный шлейф», и на корпоративы Макаревича* не приглашают.

Известно, что жена певца – Эйнат Кляйн – зарабатывает на бизнесе, связанном с экзотическими турами. Она моложе исполнителя на 31 год. Также женщина производит вина, проводит тематические вечера в Израиле и США, рекламируя таким образом свой продукт.

Ранее сообщалось, что Макаревич* готов выступить перед россиянами за 10 млн рублей.

*признан иноагентом на территории РФ