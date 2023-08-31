«Она была красивой молодой девчонкой»: звездный хирург пришел в ужас от операций Бони

Телеведущая Виктория Боня оказалась в центре громкого скандала из-за попыток усовершенствовать внешность. Она потратила 28 миллионов рублей на пластические операции, при том что является сторонницей преображения без хирургического вмешательства. Врач Сергей Свиридов в беседе с PROZVEZD высказался относительно работы других специалистов, которые занимались Боней, и дал оценку их действиям.

Оперировать российскую звезду взялся американский хирург. К этому специалисту из США уже обращались за помощью знаменитости с мировым именем. Боня, обрадовавшись такому положению дел, даже разрешила врачу выложить фотографии ее лица без фильтров в Сеть. Изображения повергли общественность в шок. Лицо Бони перед операцией и то, что скрывают маски в социальных сетях, — кардинально отличаются. А ведь еще совсем недавно блогер сделала для подписчиц курс, благодаря которому те смогли бы сохранить молодость с помощью обычных упражнений.

За один раз Боня решилась на очень большое количество операций: подтяжка лица, моделирование бровей и прочее. Если американского специалиста ничего не смутило в объемах работ, то его российский коллега пришел от увиденного в ужас. По словам Свиридова, выполнять столько операций за один раз нельзя, потому что это крайне агрессивно и опасно.

«Такое количество операций ведет к нарушению трофики ,питания окружающих тканей и кровоснабжения. На короткой дистанции это вроде бы незаметно. Но проходит два-три года и возникает фиброз, атрофия мягких тканей и в итоге пациент получает лицо Франкенштейна», — отметил специалист.

Также врач считает, что до хирургического вмешательства Боня выглядела гораздо лучше. Ее природные данные могут навсегда скрыться за фасадом чужой работы.

«Она была красивой молодой девчонкой. И носик у нее был аккуратный. А теперь, если все-таки была произведена ринопластика, он станет кукольным и, скорее всего, защипленным», — считает Свиридов.

Ранее Боня отреагировала на критику со стороны Аланы Мамаевой. Модель назвала бывшую жену известного российского футболиста наркоманкой.