«Превратилась в девушку»: в Сети восхитились внешностью и талантом повзрослевшей внучки Игоря Крутого

Композитор Игорь Крутой поделился свежими кадрами со своей двоюродной внучкой Марией. На них девочка танцевала под песню дедушки «Мамба Крутых».

В личном блоге музыкант не так часто показывает свою семью, а с Марией ему и вовсе удается нечасто видеться, так как она живет за границей. Школьница занимается танцами и уже делает успехи. Крутой публично погордился подростком и отметил, что даже не заметил, как она повзрослела.

«Оглянуться не успел, как маленькая Машуля превратилась в девушку Машеньку, по-прежнему всегда веселую и улыбающуюся, танцующую каждую свободную минуту», - рассказал Игорь Крутой.

Поклонники композитора тоже отметили, как выросла девочка. В Сети они сделали немало комплиментов Марии, а также подчеркнули, что она действительно хорошо танцует.

Напомним, что Игорь Крутой большую часть времени проводит вдали от семьи. Его близкие живут в Монако, а сам он работает в Москве.

Ранее Игорь Крутой объявил о возвращении на сцену певца Валерия Леонтьева. Он примет участие в юбилейном концерте композитора.