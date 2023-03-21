«Превратилась в бабушку»: Певцов показал Ольгу Дроздову в неприглядном виде

Один из самых привлекательных актеров Дмитрий Певцов много лет счастлив в браке с Ольгой Дроздовой. Поклонники обожают знаменитостей и следят за их жизнью. Если, по мнению большинства, артист с годами только хорошеет, то его супруга теряет привлекательность.

Звезды активно ведут социальные сети, где делятся фотографиями. Недавно они принимали участие в съемках телешоу, где были приглашенными судьями. Певцов рассказал о впечатлениях от совместной работы.

«Вчера, по просьбе наших друзей, «жюрили» один музыкальный телевизионный конкурс», – написал актер в личном микроблоге.

Дмитрий опубликовал снимок, на котором стоит рядом с Ольгой. Супруги позировали в черных пиджаках. Пользователи Сети написали, что актер совсем не изменился. А вот Дроздова стала выглядеть старше своего возраста. Красная помада, очки и пышная прическа, а также волосы светлого оттенка, напомнили фанатам о седине.

«Превратилась в бабушку», – пишет один из комментаторов.

Звезды не реагируют на критику в соцсетях и стараются говорить о творчестве, а не обсуждать слухи.

Ранее мы писали о том, что брак Дмитрия Певцова с Ольгой Дроздовой начался с ошибки. В соцсетях актер рассказал, что во время свадьбы работники ЗАГСа сделали в документах ошибку. Так как время было раннее, а у популярных артистов было много работы после бракосочетания, то они не обратили на это внимание. Они заметили это только потом, а сейчас смеются над этой ситуацией.