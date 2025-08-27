«Превращусь в сумасшедшую мамочку»: родившая в 52 года Федункив объяснила, почему рано вышла из декрета

Марина Федункив в прошлом году родила первенца Теодора. Артистка не стала засиживаться в декрете и уже вернулась к работе. Звезда «Реальных пацанов» объяснила, почему решила не уходить с головой в материнство и как избежала послеродовой депрессии.

Актриса отметила, что совмещать материнство и работу сложно, но возможно. Федункив призвала, прежде всего, не отказываться от помощи. Решение не уходить в декрет она приняла осознанно.

«Я специально решила не оставлять работу даже на время, потому как себя знаю: уйду в материнство не просто с головой, а сверх меры. И превращусь в тотального контролера сына, такую сумасшедшую мамочку», — приводит слова 53-летней юмористки Газета.Ru.

По словам Федункив, работа мотивирует ее оставаться в тонусе, следить за собой и заниматься здоровьем, что очень важно для звезды.

Артистка добавила, что послеродовая депрессия обошла ее стороной. Ребенок в семье был долгожданным, поэтому Марина с супругом знали, с какими сложностями могут столкнуться. Знаменитость призналась, что благодаря их изобретательности жизнь после появления сына на свет не похожа на день сурка.

Ранее Марина Федункив заявила, что сделает пластическую операцию ради сына.