«Превращается в мучение»: дочь Заворотнюк рассказала про «маниакальное» похудение

28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала про «маниакальное» похудение. Анна пожаловалась на борьбу с лишним весом в соцсети.

В личном блоге Анна заявила, что при похудении важно знать меру. По словам блогерши, она часто истязает себя тренировками и диетами. Спортивный образ жизни быстро надоедает ей и «превращается в мучение».

«Начинаю маниакально, почти каждый день, тренироваться, питаться листьями салата и куриной грудкой на пару. Естественно, это очень быстро надоедает и превращается в мучение. Так что ко всему надо подходить с адекватным настроем, прислушиваться к себе, и обязательно получится долговременный результат», — высказалась знаменитость.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк показала архивный снимок мамы. Подробности читайте в этой новости.

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