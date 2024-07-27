НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 июля 2024, 14:15
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Дочь Анастасии Заворотнюк показала ранее не опубликованное фото матери

Дочь Анастасии Заворотнюк показала ранее не опубликованное фото матери

© Starface.ru

Два месяца назад умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с агрессивной опухолью мозга - глиобластомой. Ее дочь Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками в соцсети неопубликованным ранее архивным снимком знаменитой матери.

На фотографии звезда «Моей прекрасной няни» запечатлена на фоне природы. Она позирует у водоема в голубой шляпе и серой толстовке. При этом Заворотнюк стоит в профиль, поэтому ее лица практически не видно за широкими полями головного убора.

Анна не указала, когда был сделан снимок, но отметила дату – 24 июля.

«Любимая моя», — написала пост Анна Заворотнюк.

Дочь Анастасии Заворотнюк показала ранее не опубликованное фото матери

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, в 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. На протяжении пяти лет Заворотнюк боролась с заболеванием, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни. Родственники не рассказывали ничего о ходе лечения Анастасии и не показывали ее фото во время болезни.

Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, как Заворотнюк впервые узнала о страшном диагнозе. По ее словам, у актрисы перекосило лицо немного, но все думали, что это нерв воспалился.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
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Анастасия Заворотнюк
Анна Заворотнюк