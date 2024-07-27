Дочь Анастасии Заворотнюк показала ранее не опубликованное фото матери

Два месяца назад умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая на протяжении пяти лет боролась с агрессивной опухолью мозга - глиобластомой. Ее дочь Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками в соцсети неопубликованным ранее архивным снимком знаменитой матери.

На фотографии звезда «Моей прекрасной няни» запечатлена на фоне природы. Она позирует у водоема в голубой шляпе и серой толстовке. При этом Заворотнюк стоит в профиль, поэтому ее лица практически не видно за широкими полями головного убора.

Анна не указала, когда был сделан снимок, но отметила дату – 24 июля.

«Любимая моя», — написала пост Анна Заворотнюк.