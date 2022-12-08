Превращается в Мадонну: Бузова покрасовалась на публике в кожаных трусах

Поющая телеведущая Ольга Бузова бывает почти на каждом громком мероприятии. Недавно исполнительница заболела, но это не помешало ей появиться на новогодней дискотеке телеканала МУЗ-ТВ. Видимо, у девушки закончились платья, потому что она выбрала для выхода в свет кожаные трусы!

Знаменитость примерила топ со стразами и брюки с вырезами, через которые были видны трусы-шорты черного цвета. Ольга подобрала к своему экстравагантному образу босоножки на массивных каблуках и перчатки. Она опубликовала в соцсетях видео с вечера.

«Врач: вам прописан постельный режим. В это время я. Сцена и ваша любовь лечит», – подписала ролик певица.