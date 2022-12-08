Превращается в Мадонну: Бузова покрасовалась на публике в кожаных трусах
Поющая телеведущая Ольга Бузова бывает почти на каждом громком мероприятии. Недавно исполнительница заболела, но это не помешало ей появиться на новогодней дискотеке телеканала МУЗ-ТВ. Видимо, у девушки закончились платья, потому что она выбрала для выхода в свет кожаные трусы!
Знаменитость примерила топ со стразами и брюки с вырезами, через которые были видны трусы-шорты черного цвета. Ольга подобрала к своему экстравагантному образу босоножки на массивных каблуках и перчатки. Она опубликовала в соцсетях видео с вечера.
«Врач: вам прописан постельный режим. В это время я. Сцена и ваша любовь лечит», – подписала ролик певица.
Соцсети Ольги Бузовой
Поклонники снова раскритиковали звезду. Многие считают, что Бузовой намного больше идут нежные и романтичные образы.
«Вульгарно», «Оля такая красивая, но кудри фу», «Старая дева не может успокоиться», «Вам нужно отдыхать», «Надо было слушаться врача», «Вроде все на месте, но сексуальности нет», «Оля превращается в Мадонну», – пишут в комментариях.
В последнее время исполнительница часто жалуется на плохое самочувствие. У фанатов создается впечатление, что ради карьеры телеведущая готова пожертвовать собой. На днях мы писали, как Бузовой оказали экстренную медицинскую помощь прямо в гримерке.