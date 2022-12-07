Ольге Бузовой оказали экстренную медицинскую помощь прямо в гримерке

Ольгу Бузову всегда хвалили коллеги за ее трудолюбие. Иногда создается впечатление, что ради карьеры телеведущая готова пожертвовать собой. И, действительно, в социальной сети девушка откровенно рассказала о том, что из-за плохого самочувствия ей капельницу поставили прямо в гримерке.

Выяснилось, что Бузова серьезно заболела: у нее поднялась температура и сел голос. Медики прописали звезде постельный режим и голосовой покой, но Ольга не захотела подводить команду, поэтому была в кадре 6 часов. «Артист — профессия сложная», — резюмировала девушка.

Поклонники певицы обеспокоены ее состоянием. Тем не менее Бузова сообщила о том, что после съемок отправится домой и будет полноценно лечиться.

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