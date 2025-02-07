«Превращаешься в служанку всех, кого породила»: Дарья Мельникова о воспитании детей

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова рассказала, что материнство научило ее здоровому эгоизму. Актриса дала интервью журналу «Атмосфера», которое публикует WomanHit.ru.

В 2024 году знаменитость родила третьего ребенка. Дочь появилась на свет от второго мужа Романа Набатова. А от первого супруга у Дарьи есть двое сыновей. Звезда призналась, что справляется с ролью матери.

«Ощущения нормальные. После второго, как говорят, уже перестаешь считать. Просто превращаешься в многорукую Шиву и служанку всех, кого породила. И это прекрасно, конечно», — поделилась Мельникова.

Артистка отметила, что после первых родов впала в депрессию. Но после она смогла взять себя в руки, и со вторым ребенком ей удалось избежать психологических проблем. Третий раз, по словам женщины, стал еще проще.

«Безусловно, в целом становится проще, ты уже в курсе про гормональные послеродовые переживания, которые так или иначе, но проходят. С опытом понимаешь важность сна и уделяешь ему больше внимания. Больше здорового эгоизма — меньше героизма», — подчеркнула звезда.

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