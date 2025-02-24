Пресс-служба Первого канала объяснила отсутствие песен Юты и SHAMAN на праздничном концерте

В пресс-службе Первого канала ответили на претензии певицы Юты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Вечером 23 февраля певица Юта пожаловалась в соцсетях на то, что ее выступление на праздничном концерте, приуроченном ко Дню защитника Отечества на Первом канале, вырезали из телетрансляции. Позже выяснилось, что цензурированию подвергся и номер SHAMANa с песней «Небо славян».

В пресс-службе Первого канала поспешили заверить, что вырезали выступления из-за ограниченного тайминга.

«Мы с уважением относимся к певице Юте и понимаем ее эмоциональную реакцию на то, что ее песня не вошла в эфирную версию концерта 23 Февраля. Как и некоторые другие прекрасные песни других талантливых артистов. Потому что полную версию концерта невозможно вместить между 18-часовыми новостями и воскресной программой „Время“», — заявили представители канала.

При этом обвинения в цензуре в пресс-службе назвали необоснованными.

«Юту мы ценим, но категорически против того, чтобы рабочий момент сокращения музыкального мероприятия под рамки вечернего эфира использовался для ложных и несправедливых обвинений в адрес канала», — добавили там.

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