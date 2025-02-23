Надежда Кадышева начала отменять концерты из-за плохого самочувствия

Надежда Кадышева отменила концерт в Ульяновске из-за самочувствия. Об этом сообщает 73online.ru.

Запланированный на 31 марта концерт Надежды Кадышевой в Ульяновске отменен. Как сообщил источник, причина отмены мероприятия, которое должно было пройти во дворце «Губернаторский», заключается в плохом самочувствии артистки. Какие именно проблемы беспокоят певицу, неизвестно.

Кроме того, был перенесен концерт Кадышевой в Пензе, который должен был состояться 29 марта. Новая дата проведения мероприятия — 19 мая.

Напомним, Надежде Кадышевой 65 лет. Ей дважды ставили диагноз «рак груди», но оба раза опухоли оказывались доброкачественными.

Ранее мы писали о том, что бывшая жена сына Надежды Кадышевой объяснила, почему лишила его родительских прав.