Пресс-секретарь Пугачевой заявила, что ее песня «Поцелуй войны» выйдет 11 апреля. Об этом сообщает «Абзац».

Накануне в Сети появились отрывки невышедшей песни Аллы Пугачевой о героях Великой Отечественной войны. Некоторые фанаты успели послушать творчество певицы, однако вскоре из соцсетей все аудиозаписи были удалены. Сообщалось, что песня написана по мотивам прорыва советскими солдатами позиций финских войск в ходе Свирско-Петрозаводской операции 1944 года.

Как рассказала представитель Пугачевой, пресс-секретарь Елена Чупракова, песня действительно вскоре выйдет официально.

«Песня „Поцелуй войны“ выходит 11 апреля на всех площадках. Никаких подробностей о её содержании мы пока не раскрываем», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме раскритиковали публикацию Пугачевой патриотической песни.