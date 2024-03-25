Пресс-секретарь назвал фейком переписку, где SHAMAN отказался помочь семьям всех погибших в «Крокусе»

Переписка, в которой якобы певец SHAMAN отказался помочь семьям всех погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», назвали фейком. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский.

Его слова приводит Фонтанка. Издание попросило подтвердить подлинность скриншота, который распространили в Telegram-каналах.

«Это провокация и фейк», - сказал пресс-секретарь.

Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Террористы открыли стрельбу по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник», а затем устроили пожар. Погибли 137 человек.

SHAMAN записал видеоролик, в котором пообещал оплатить похороны каждого погибшего, а также реабилитацию пострадавших. 25 марта певец перевел пожертвование в Российский Красный Крест. Исполнитель сообщил, что обрабатываются все поступившие ему заявки. Организация будет распределять финансы и проверять данные по обратившимся гражданам.