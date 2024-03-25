Певец SHAMAN пообещал помочь всем семьям пострадавших при теракте в «Крокусе»

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, отправил пожертвование в Российский Красный Крест на помощь пострадавшим и семьям погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

Как пояснил артист, этой организации он доверил от своего имени распределять финансы и проверять информацию обратившихся.

«Мы продолжаем обрабатывать поступившие заявки, и всем без исключения будет оказана необходимая помощь. Со всеми, кто написал, связываемся», — написал Дронов в своем Telegram-канале.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали.

Ранее сообщалось, что двое из четырех террористов были замечены в «Крокус Сити Холле» за две недели до совершения вооруженного нападения на людей. Они приходили в дни выступлений певцов Григория Лепса и SHAMAN. Одна из версий следствия – террористы не решались реализовать свой план из-за усиленной охраны, поэтому 8-11 марта приезжали для «разведывания обстановки».