Пресс-секретарь Киркорова опровергла новости о его выступлении на Дне оленевода. Об этом сообщает Газета.Ru.

В соцсетях появилась информация о возможном участии Филиппа Киркорова в качестве ведущего на Дне оленевода в Салехарде. Предполагалось, что визит поп-короля в столицу Ямала должен был состояться с 23 по 24 марта. Однако позже эти новости опровергли в городской администрации.

«Организаторы Дня оленевода в Салехарде не рассматривали и не рассматривают варианты приглашения на мероприятие Филиппа Киркорова или других эстрадных исполнителей», — заявили в пресс-службе.

Журналисты также обратились к пресс-секретарю артиста Екатерине Успенской. Она подтвердила, что информация о выступлении Киркорова — слухи.

«Фейк», — заявила она.

День оленевода впервые начали отмечать в 1932 году.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о звезде «Слова пацана» Никите Кологривом, критикующем коллег.