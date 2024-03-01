Пресс-секретарь Киркорова опровергла новости о его выступлении на Дне оленевода
© Starface.ru
Пресс-секретарь Киркорова опровергла новости о его выступлении на Дне оленевода. Об этом сообщает Газета.Ru.
В соцсетях появилась информация о возможном участии Филиппа Киркорова в качестве ведущего на Дне оленевода в Салехарде. Предполагалось, что визит поп-короля в столицу Ямала должен был состояться с 23 по 24 марта. Однако позже эти новости опровергли в городской администрации.
«Организаторы Дня оленевода в Салехарде не рассматривали и не рассматривают варианты приглашения на мероприятие Филиппа Киркорова или других эстрадных исполнителей», — заявили в пресс-службе.
Журналисты также обратились к пресс-секретарю артиста Екатерине Успенской. Она подтвердила, что информация о выступлении Киркорова — слухи.
«Фейк», — заявила она.
День оленевода впервые начали отмечать в 1932 году.
Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров высказался о звезде «Слова пацана» Никите Кологривом, критикующем коллег.