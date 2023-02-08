Сын Орбакайте признался, на кого работает в Америке

Певец, музыкант и клипемейкер Никита Пресняков договорился в США о сотрудничестве с «Королевой кантри» Долли Партон.

Американская кантри-дива считается лучшей исполнительницей народных песен Североамериканского континента за всю его историю.

За четыре последних десятилетия Партон четырежды оказывалась на верхней строчке чарта «Биллборд», а ее кавер-версия «J Will Always Love You» за один только год принесла певице около $6 млн авторских гонораров.

Сын Кристины Орбакайте уже вложил в Сеть кадры, где он работает над созданием видеосюжета для 77-летней дивы, - сообщает 7Дней.

Напомним, в 2012 году россиянин Никита Пресняков выиграл украинское шоу перевоплощений ШоумаSтгоуон.

И с тех пор считается мастером по резкой смене творческого амплуа.