Пресняков запил после скандальных высказываний жены

Брак Владимира Преснякова с Натальей Подольской многие считают идеальным. Однако после откровенной подписи к фотографии поклонники засомневались. Это случилось сразу после ярких высказываний Подольской о ругани, курении и спиртном, передает Экспресс газета.

Дело в том, что Пресняков был замечен с водкой. Артист рассказал, что русская душа состоит из семейных ценностей и крепкой дружбы. Выложив кадр стола с соленьями и водкой, Пресняков написал: «искренне желаю всем иметь место и родных людей, к которым всегда хочется возвращаться!».

Поклонники уловили печальный подсмысл в словах знаменитости. Многие отметили, что, если ситуация тяжелая, то алкоголь — это не выход.

Ранее мы писали, что Наталья Подольская откровенно рассказала о своей юности.