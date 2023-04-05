«Ругалась матом и пила водку»: Наталья Подольская откровенно рассказала о своей юности

Звезда Евровидения Наталья Подольская вот уже много лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым.

Для многих их Союз считается эталоном: пара живёт в большом доме с детьми и собакой. Однако хорошей и прилежной девушкой Подольская была далеко не всегда.

«Я ругалась матом, курила и пила водку», – разоткровенничалась артистка в одном из интервью.

Как сообщает издание Экспресс-газета, юность у исполнительницы была рок-н-рольная: запрещенные вещества и алкоголь не сразу ушли из жизни певицы.

Сигареты Подольская попробовала в 16 и сразу же пристрастилась, однако к 20 уже поняла, что дурная привычка, если от неё не отказаться, просто-напросто не позволит ей стать певицей.

Певица покончила со всеми зависимостями в одночасье По её словам, сделать это было непросто, но принципиально важно: на кону стояло её будущее.