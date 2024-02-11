«Любит немножко выпить»: Владимир Пресняков раскрыл вредную привычку Натальи Подольской

Певец Владимир Пресняков рассказал о вредной привычке своей жены, певицы Натальи Подольской. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ он признался, что супруга любит иногда выпить шампанское.

«Она любит немножко выпить шампусика», — сказал певец.

Услышав эту фразу, Наталья Подольская возмутилась.

«Но не с утра», — сразу дополнил свою фразу Владимир Пресняков.

По мнению артиста, можно спокойно жить без употребления алкоголя. Он также поделился, что пытается приучить жену обходиться без шампанского.

«Алкоголь раньше давался в кайф, а потом он стал в тяжесть. Вот сейчас я без него обхожусь и учу свою любимую жену этому, что можно без шампусика тоже прекрасно себя чувствовать», — признался певец.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. У супругов два сына — восьмилетний Артемий и трехлетний Иван.

Ранее мы писали о том, что недавно Владимир Пресняков в шутку заявил, что боится свою жену. По словам артиста, он не может давать интервью с женой, поскольку она мешает его общению с прессой, отвечая за него на вопросы.