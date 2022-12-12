Пресняков не удовлетворяет: Подольская жадно трогает себя за грудь у всех на виду
Рыжеволосая красавица Наталья Подольская побывала на музыкальной премии в эффектном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру. 40-летняя кокетка позировала на камеру, а в какой-то момент стала трогать свою полуголую грудь.
Исполнительница выбрала для выхода в свет ультракороткое платье с пышной юбкой. Верх наряда еле держался на груди Натальи. Поэтому девушке приходилось постоянно поправлять ткань, чтобы она не сползла с аккуратного бюста. На одном из кадров звезда схватила свои прелести и сжала их. Поклонники оценили образ супруги Владимира Преснякова.
Соцсети светского журналиста Феликса Грозданова
Фото: Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Вот стройняшка», «Богиня», «Шикарное платье», «Красотка, но немного переборщила с автозагаром, внутри руки белые, а грудь коричневая», – пишут в комментариях.
Журналисты и фотографы заметили, что у Подольской было потрясающее настроение. Возможно, это связано с тем, что она впервые за долгое время вышла в свет с мужем и их старшим сыном Артемием. Мужская половина семейства выбрала ярко-желтые оттенки в одежде, а Наталья не стала их поддерживать.
Ранее мы писали, что в соцсетях ходят слухи о скандалах в браке Подольской и Преснякова. Артисты якобы отдалились друг от друга, поэтому их все чаще можно увидеть на мероприятиях поодиночке. Недавно актриса Ирина Безрукова сделала заявление на фоне слухов о разводе звезд.