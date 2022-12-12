Пресняков не удовлетворяет: Подольская жадно трогает себя за грудь у всех на виду

Рыжеволосая красавица Наталья Подольская побывала на музыкальной премии в эффектном наряде, который подчеркнул ее стройную фигуру. 40-летняя кокетка позировала на камеру, а в какой-то момент стала трогать свою полуголую грудь.

Исполнительница выбрала для выхода в свет ультракороткое платье с пышной юбкой. Верх наряда еле держался на груди Натальи. Поэтому девушке приходилось постоянно поправлять ткань, чтобы она не сползла с аккуратного бюста. На одном из кадров звезда схватила свои прелести и сжала их. Поклонники оценили образ супруги Владимира Преснякова.