«Мы танцевали на столах»: раскрыт секрет успешного брака Подольской и Преснякова

Секрет долгой и счастливой жизни двух очень непростых музыкантов поклонники пытались разгадать на протяжении последнего десятилетия.

Официально брак Преснякова-младшего и Подольской длится тринадцать лет. Вместе пара уже почти восемнадцать.

Даже близкие друзья Преснякова – Леонид Агутин и Анжелика Варум — в 2005-2006 сомневались, что у пары есть будущее.

Недавно выпускница «Фабрики звезд» проговорилась о своей тайной страсти, которую вместе с ней разделял Пресняков на ранней стадии знакомства. Экспресс-газета приводит выдержки из интервью певицы. Оказывается, она и Владимир обожали ходить в популярный на рубеже веков ночной клуб.

«Я сама очень люблю танцевать, и как только слышу музыку, она меня сразу сносит. Когда мы с Володей начали встречаться, то очень часто ходили в «Технику молодежи». Мы там танцевали и на столах, и под столами — очень это дело любили и любим до сих пор».